Orange, profitti in calo su performance deludenti dei progetti di co-investimento

Orange

(Teleborsa) -, la più grande società di telecomunicazioni in Francia, ha registratoin calo dello 0,4% a 10,5 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2021, mentre l'è sceso dello 0,7% a 3,55 miliardi di euro. La società ha ora 10,8 milioni di clienti fibra (FTTH) su 53,8 milioni di famiglie collegabili, mentre la base clienti FTTH è cresciuta del 25,5% anno su anno, trainata in particolare da Francia e Polonia.La società sottolinea che il calo dell'EBITDAaL è stato influenzato dal(ovvero il canone pagato da altri operatori per utilizzare la rete in fibra ottica in un determinato periodo) registrato in Francia. Escludendo questa componente sarebbe cresciuto del 4,5%. Il minor rendimento di queste operazioni spiega quasi esclusivamente il, ha detto in call il CFO Ramon Fernandez. Del calo di 190 milioni di euro nelle vendite francesi, 180 milioni sono dovuti al calo degli accordi di co-investimento, ha aggiunto."La sostenuta performance commerciale di Orange nel terzo trimestre, caratterizzata da unin cui siamo presenti, ci consente di confermare tutti i nostri impegni finanziari - ha detto il- In un'economia che ancora mostra gli effetti della crisi sanitaria, tra cui l'accelerazione della trasformazione digitale, l'appetito dei nostri clienti per l'accesso ad altissima velocità è evidenziato dalla loro adozione di fibra e 5G e delle nostre offerte convergenti".Orange ha confermato i suoi, tra cui un EBITDAaL stabile, ma negativo, e una cash flow organico da attività di telecomunicazione di oltre 2,2 miliardi di euro.