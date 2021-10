Campari, gli analisti rivedono il prezzo obiettivo

Campari

(Teleborsa) - Gli Uffici studi di Banca Akros e di Jefferies hanno deciso diilsu, l'azienda attiva nel settore beverage, famosa per il suo bitter alcolico.Per gli analisti diil giudizio si conferma "" con obiettivo di prezzo che passa ada 12,70, mentre gli esperti diconsigliano "" e rivedono il target adai 12 euro indicati in precedenza.A Milano, oggi, frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,85%.