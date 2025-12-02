Campari in pole nel FTSE MIB, assist da analisti

Campari

FTSE MIB

azienda attiva nel settore beverage

Campari

(Teleborsa) - Balza in avantiche amplia la performance positiva odierna, collocandosi in pole nel FTSE MIB con un incremento del 2,88%.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Barclays che hanno rivisto giudizio e target price. Gli esperti dell'ufficio studi hanno portato la valutazione sul titolo a "Overweight" da "EqualWeight" e il prezzo obiettivo a 7,90 euro dai 6,10 indicati in precedenza.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 6,151 Euro. Rischio di discesa fino a 5,997 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 6,305.