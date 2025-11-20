Campari, Intesa Sanpaolo conferma "neutral" e alza target price

(Teleborsa) - Gli analisti di Intesa Sanpaolo
confermano il giudizio "neutral" sul titolo Campari
, mentre ne rivedono al rialzo il target price, fissandolo a 6,2 euro.
Le azioni al momento non riescono a beneficiare di questa promozione e mostrano un calo dello 0,8%.
La tendenza ad una settimana dell'azienda attiva nel settore beverage
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Campari
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,313 Euro con area di resistenza individuata a quota 5,441. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,263.