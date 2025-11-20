Milano 12:35
Finanza, Consensus
Campari, Intesa Sanpaolo conferma "neutral" e alza target price
(Teleborsa) - Gli analisti di Intesa Sanpaolo confermano il giudizio "neutral" sul titolo Campari, mentre ne rivedono al rialzo il target price, fissandolo a 6,2 euro.

Le azioni al momento non riescono a beneficiare di questa promozione e mostrano un calo dello 0,8%.

La tendenza ad una settimana dell'azienda attiva nel settore beverage è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Lo scenario tecnico di Campari mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,313 Euro con area di resistenza individuata a quota 5,441. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,263.
