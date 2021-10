Castelli, dopo Comuni in manovra costi standard anche per Province

(Teleborsa) - "In questo Paese non c'è più il costo storico per la spesa sociale deiLo abbiamo finalmente realizzato, anche se non è stato semplice. E daln questo caso parliamo di scuole e strade". Così, intervenendo all’Assemblea Nazionale di Legacoop, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze,"Questo significa - ha aggiunto - che le risorse che arrivano ai Comuni per i servizi sociali, dagli asili nido, ai servizi per la disabilità, a quelle per glisono erogate sulla base di quanto è realmente necessario e non di un dato storico.Questo comporta che abbiamo messo risorse importanti che aumentano, in maniera strutturale, e che premettono a voi, ed a realtà come la vostra, di poter programmare, per sempre, l’aumento di servizi e di prestazioni insieme agli enti locali. Si traduce di maggior lavoro e quindi maggiore occupazione per le attività che si occupano di servizi sociali"."Stiamo parlando di molte risorse - ha concluso il Vice Ministro dell’Economia - e non è una cosa che si fa one shot, ma che cambia laIn Legge di Bilancio ci sarà, infatti, unache, anche in questo caso, ho fortemente voluto e prevede l’estensione dello stesso processo a Province e Città metropolitane, quindi scuole e strade e tutti i servizi collegati. Passando dal costo storico alla spesa standard diamo