Defence Tech ammessa su Euronext Growth Milan. Debutto il 29 ottobre

(Teleborsa) - Defence Tech Holding, gruppo attivo nel settore della cyber security, dei big data, dell'intelligence, dello spazio e della difesa, sbarcherà a Piazza Affari2021. Oggi Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alla quotazione delle azioni su Euronext Growth Milan (già AIM Italia), dopo che la società ha chiuso con successo il collocamento riservato a investitori qualificati e istituzionali italiani ed esteri. La, da parte di circa 80 investitori istituzionali, haSono state allocate 7.142.857 azioni di nuova emissione rinvenienti dall'a servizio del collocamento, per un controvalore complessivo di. Gli azionisti Comunimpresa S.r.l., Starlife S.r.l. e Ge.Da. Europe- S.r.l. non hanno esercitato la facoltà di incremento attraverso l'offerta in vendita.Ildelle azioni è di 3,50 euro, con unaprevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 89 milioni di euro e unpari al 27,96%. Ad esito del collocamento istituzionale, il capitale sociale di Defence Tech Holding sarà composto da 25.542.857 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Il primo azionista è Comunimpresa S.r.l. (che fa capo al presidente Aurelio Regina) con il 44,73% del capitale, seguita da Starlife S.r.l. (controllata dall'AD Emilio Gisondi) al 21,92% e GE.DA. Europe- S.r.l. con il 5,39%.