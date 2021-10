BasicNet, fatturato in aumento del 10% nei primi 9 mesi 2021

BasicNet

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori, ha registratopari a 691,9 milioni di euro nei primi mesi dell'anno, in crescita del 13,7% rispetto al 30 settembre dello scorso esercizio. Ilè stato pari a 216,4 milioni di euro, in aumento del 10,1% sui 196,5 milioni di euro al 30 settembre 2020. In particolare, le royalties dai licenziatari commerciali e produttivi sono state pari a 40,1 milioni di euro (+20,6%), mentre le vendite dirette sono state pari a 176,3 milioni di euro (+8%).L'è stato di 33,6 milioni di Euro (+107,9%), con quello del solo terzo trimestre che registra una crescita del 23,7% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 6,4% rispetto al 2019. Laè di -66 milioni di euro (-80,1 milioni di euro il 30 settembre 2020 e -82,2 milioni il 31 dicembre 2020). Nel corso dei primi nove mesi 2021 sono stati pagati dividendi per 3,1 milioni di euro e acquistate azioni proprie per 2,6 milioni di euro."Sulla base dei dati in possesso èanche nella restante parte dell'anno", sottolinea la società in una nota.