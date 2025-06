Buongiorno dalla Borsa 13 giugno 2025 - [video]

Dow Jones

Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,24%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 21.913,32 punti.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,89%, archiviando la giornata a 37.834,2 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,12% e chiude a 10.119,5 punti., assieme agli altri Eurolistini, presi di mira dai venditori. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,36%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,61%; sotto pressione, che accusa un calo dell'1,29%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -2,52%. Si muove in perdita, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,85% sui valori precedenti.In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 2%. In Francia, lo stesso dato si attesta su 0,7%. Stamattina è in programma il dato sulla Produzione industriale dell'Unione Europea. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.