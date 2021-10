Mediobanca, assemblea approva modifiche a statuto su governance

Mediobanca

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha approvato ilal 30 giugno 2021 e la distribuzione di unlordo unitario di 0,66 euro per azione, l'autorizzazione all'fino al 3% del capitale, le politiche died incentivazione 2021-22, l'autorizzazione alla stipula dellaper la copertura della responsabilità civile dei componenti gli organi sociali di tutte le società del gruppo.In sede straordinaria è arrivato il via libera dai socie allesecondo la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'unica messa in votazione dopo che la Delfin di Leonardo Del Vecchio aveva deciso di convergere sulla proposta del board.e assegnato alle minoranze un numero variabile di amministratori in funzione della dimensione del CdA nella misura pari al 20% dei componenti, ossia 3 amministratori nel caso il CdA abbia almeno 13 membri.Ieri Piazzetta Cuccia ha comunicato di aver chiuso ildell'esercizio 2021-22 con un utile netto pari a 261,9 milioni, in crescita del 30,9% su base annua. Il CEO Alberto Nagel, ha detto che il focus della banca rimane sulla, anche perché ad oggi "non ci sono grandi opportunità di acquisizioni nel wealth management".