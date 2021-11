Future USA poco mossi dopo i nuovi record

Pfizer

Tesla

Under Armour

Rogers

(Teleborsa) - Dopo una prima seduta di settimana in cui i tre principali indici hanno aggiornato i loro record, i future USA indicano che. L'attenzione degli investitori rimane sulla stagione delle trimestrali e sul meeting della Federal Reserve di questa settimana, in cui dovrebbe essere annunciato l'avvio del tapering, ovvero il graduale rallentamento degli acquisti di asset su larga scala.Il contratto sulguadagna lo 0,11% a 35.955 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,05% a 4.616 punti. Il derivato sulsegna un -0,16% a 15.879 punti.Sul, la giornata è priva di dati significativi. Domani sarà invece una giornata più ricca di informazioni, con l'Automated Data Processing (ADP) che diffonde il numero degli occupati nel settore privato in USA e Markit Economics che pubblica il Purchasing Managers Index (PMI), tra le altre cose.Tra ici sono(ha rivisto al rialzo l'outlook dopo i nuovi contratti per la fornitura del vaccino anticovid),(il CEO Musk ha detto che non ha ancora siglato il maxi-contratto con il colosso dell'autonoleggio Hertz),(utili migliori delle attese e revisione al rialzo della guidance), Generac (trimestrale in chiaroscuro e annuncio dell'acquisizione di Ecobee), DuPont (trimestrale in chiaroscuro e annuncio dell'acquisizione di).