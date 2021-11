Si muove in territorio positivo il comparto viaggi e intrattenimento (+1,60%)

settore viaggi e intrattenimento a Milano

comparto viaggi e intrattenimento europeo

indice EURO STOXX Travel & Leisure

Ftse MidCap

Autogrill

Juventus

FNM

Grandi Viaggi

(Teleborsa) - Corre ilche allunga rispetto all'andamento piatto dele mostra un guadagno di 548,3 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 34.235,3.Intanto l'si ferma a 213 dopo un inizio di giornata a quota 212.Tra le azioni del, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,72%.avanza dell'1,21%.Tra ledi Piazza Affari, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,13% sui valori precedenti.Performance modesta per i, che mostra un moderato rialzo dello 0,98%.