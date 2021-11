TMP Group punta a quotarsi in Borsa. Maestri: "diventare punto di riferimento europeo"

(Teleborsa) -, ha concluso le attività interne propedeutiche ad avviare un percorso di quotazione presso Euronext Growth Milan, mercato dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.TMP Group nasce nel 2012 come una New Media Company nel comparto della “corporate digital communication”, facendo leva su una forte “expertise” nei settori Industry, Fintech, Sport e Design che ha permesso di creare strategie e campagne digitali di successo diretteallo sviluppo e all’innovazione di brand, per le aziende che hanno scelto di essere protagoniste della trasformazione stessaOpportunità in termini di visibilità,, sono i motivi che hanno spinto TMP Group a quotarsi su Euronext Growth Milan. Lo ha detto in un'intervista a Teleborsa, aggiungendo tra gli altri principali driver "l’espansione internazionale, il consolidamento aziendale e".TMP Group chiuderà il bilancio al 31 dicembre 2021 con undi circa 4 milioni di euro, mentre al 31 dicembre 2020 (nonostante la pandemia da Covid-19) il valore della produzione consolidato è stato pari a circa 3,1 milioni testimoniando la rapida e costante crescita del settore della comunicazione digitale.con uno sguardo costante all'innovazione, alla fruibilita dell’esperienza “anywhere and everywhere” derivante dall’utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche e nuovi media. Lo sviluppo digitale costituisce infatti un, e la pandemia ha evidenziato come le imprese abbiano sempre più necessità di attuare questa vitale trasformazione. Il nostro impegno creativo e tecnologico è stato quello di continuare ad investire nel talento, nelle piattaforme tecnologiche, sui nuovi media e nel comparto NFT- blockchain., certi che sia il percorso migliore per consolidare la nostra azienda ed espanderci aprendo nuove sedi in Europa, dando così la possibilità al made in Italy di approdare e penetrare nuovi mercati”, ha commentatoimprenditore, esperto del mondo Experience e membro della Commissione Comunicazione dei Giovani Imprenditori di Confindustria"Le attività propedeutiche alla quotazione sono state affidate all’advisor finanziario Starfin Srl, quelle di revisione del bilancio ad EY, mentre sono in corso di valutazione le proposte di alcuni dei principali Euronext Growth Advisor e Global Coordinator del mercato delle PMI quotate.