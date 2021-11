Covid, nelle ultime 24 ore 6.764 nuovi contagi e 51 morti

(Teleborsa) - Sonoin aumento rispetto ai 5.905 di ieri, sulla base di 543.414 tamponi (28.785 in più rispetto a ieri). Dati che portano a 4.795.465 il numero di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia. Sale leggermente il tasso di positività a 1,2% (ieri 1,1%). Iper un totale di 132.334 vittime da febbraio 2020. Questi i principali dati che emergono dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.Sul fronte sanitario(ieri +16), per un totale di 3.124 ricoverati. I(ieri +2), 395 in totale.A livello regionale laregistra il maggior numero di nuovi contagi con +840 casi grazie sulla base di 114 mila tamponi. Seguono il(+792 casi); la(+722 casi ) e il(+716 casi).L'– secondo ilaggiornato al 3 novembre – continua ad aumentare ed è ora. La trasmissibilità stimata sui casi sintomatici e sui casi con ricovero ospedaliero è sopra la soglia epidemica. "Questo andamento – rileva il rapporto – va monitorato e controllato con estrema attenzione anche alla luce della intensa recrudescenza epidemica in corso nei Paesi vicini del centro-est Europa".associati alla malattia Covid-19 riprendono lievemente a salire.Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4,2%, e in aumento rispetto alla settimana precedente con un aumento del numero di persone ricoverate da 341 (26/10/2021) a 385 (2/11/2021). Anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta lievemente al 5,2%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 2.604 (26/10/2021) a 2.992 (2/11/2021).nessuna Regione/PPAA presenta un rischio epidemico alto. Tra queste,secondo il DM del 20 aprile 2020.Nel periodo 13 ottobre - 26 ottobre 2021, le` stato pari a 1,15 (range 0,93 – 1,28), in aumento rispetto alla settimana precedente e stabilmente al di sopra della soglia epidemica. È stabile e sopra la soglia epidemica,(Rt=1,12 (1,06-1,17) al 26/10/2021 vs Rt=1,13 (1,07-1,19) al 19/10/2021). "Si ritiene – spiega il report – che le stime di Rt siano poco sensibili al recente aumento del numero di tamponi effettuati, poiche´ tali stime sono basate sui soli casi sintomatici e/o ospedalizzati."Una più elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo nelle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, – sottolinea il report – rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti. In questa fase – avverte la Cabina di Regia – è anche necessario applicare e rispettare rigorosamente misure e comportamenti raccomandati (utilizzo delle mascherine, distanziamento fisico ed igiene delle mani) per limitare l'ulteriore aumento della circolazione del virus Sars-Cov-2 e degli altri virus respiratori".