Intercos, esercitata integralmente l'opzione greenshoe

Intercos

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato da inizio novembre su Euronext Milan, ha reso noto che che l'concessa ai joint global coordinator nell'ambito dell'offerta da parte di CP7 Beauty LuxCo S.à r.l., Innovation Trust e Dafe 4000 S.r.l. è stata, e pertanto per 2.596.580 azioni ordinarie il 9 novembre 2021. Con l'esercizio dell'Opzione Greenshoe, termina il periodo di stabilizzazione con effetto immediato.Ildelle azioni oggetto della Opzione Greenshoe è di 12,50 euro per azione (ovvero il prezzo di collocamento), corrispondente al prezzo di offerta per unpari a 32.457.250 euro. Il regolamento dell'Opzione Greenshoe avverrà l'11 novembre 2021., incluse le azioni oggetto della Opzione Greenshoe, ammonta a undel capitale sociale. Ad esito della vendita delle azioni oggetto della Opzione Greenshoe, e tenendo conto degli effetti della maggiorazione dei diritti di voto, Dafe 4000 S.r.l, deterrà il 40,8% dei diritti di voto totali, Dafe 5000 S.r.l, deterrà il 16,8% del totale dei diritti di voto, e il mercato deterrà una quota pari al 20,8% del totale dei diritti di voto. LeDafe 5000 S.r.l e Dafe 4000 S.r.l, deterranno complessivamente circa 38,8 milioni delle azioni ordinarie della società, corrispondenti al 40,5% del capitale sociale, con diritti di voto in assemblea pari a 57,6%.