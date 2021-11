Space X: nella notte il decollo della Crew Dragon 3 verso la Stazione Spaziale Internazionale

(Teleborsa) - Nella notte italiana, ha lanciatoalla volta dellacon la missione "". Dopo una serie di ritardi, l'equipaggio composto dagli statunitensi Raja Chari, Kayla Barron e Tom Marshburn e il tedesco Matthias Maurer sono decollati a bordo di una capsulafissata a un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center in Florida. L'astronave attraccherà alla ISS alle 13:10 dell'11 novembre. Il volo è stato posticipato dal 31 ottobre prima per condizioni meteorologiche, poi per un "problema medico" che ha colpito uno dei membri dell'equipaggio. La NASA non ha detto chi fosse ma ha riferito che non era correlato al Covid., colonnello dell'aeronautica statunitense, comanda la missione e compie il suo primo viaggio nello spazio, insieme a. Marshburn, medico, ha volato a bordo di uno Space Shuttle nel 2009 e di una navicella spaziale russa Soyuz in una missione del 2012-13. Barron, insieme a Chari è stato selezionato per il corpo degli astronauti della NASA nel 2017. Maurer, ingegnere specializzato in scienza dei materiali, diventerà il dodicesimo tedesco nel cosmo.Crew-3 fa parte della partnership multimiliardaria dellaconche ha firmato dopo la fine del programma Space Shuttle nel 2011 e mira effettuare voli spaziali umani degli Usa. Il quartetto trascorrerà sei mesi sulla ISS e condurrà ricerche per aiutare a informare la futura esplorazione dello spazio e a beneficio della vita sulla Terra. I punti salienti scientifici dellaincludono un esperimento per coltivare piante nello spazio senza suolo o altri mezzi di crescita e un altro per costruire fibre ottiche in microgravità, che ricerche precedenti hanno suggerito saranno di qualità superiore a quelle prodotte sulla Terra. Gli astronauti dell'equipaggio-3 condurranno ancheper completare un aggiornamento dei pannelli solari della stazione. Nel corso dei sei mesi arriveranno sulla Stazione Spaziale: una con visitatori giapponesi a bordo di una navicella spaziale russa Soyuz, alla fine dell'anno, e l'equipaggio di Space-X Axiom, prevista nel febbraio 2022.