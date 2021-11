Coronavirus in Italia, oggi 8.516 nuovi contagi. Allerta ISS: aumento rapido

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultimea fronte di poco più dimila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività all'le vittime. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdìdiffuso come ogni giorno dal ministero della Salute per aggiornare laPer la terza settimana consecutiva in Italiaid, quasi tutte le regioni superano il valore diabitanti durante la settimana e l'indice di trasmissibilità è sopra la soglia sia per sintomatici che per e ospedalizzazioni. È l'allarme lanciato dal presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, elencando i dati del consueto Monitoraggio settimanale Covid19 della Cabina di Regia. Dai dati è emerso che "l'efficacia del vaccino si abbassa dopo i sei mesi ed è quindi importante effettuare la terza dose booster".La proiezione sia della trasmissibilità che dell'ospedalizzazione rimane sopra la soglia epidemica di uno il che vuole dire cheha aggiunto.Sonole persone che hanno completato il ciclo vaccinale in Italia: questo il dato che emerge dal report settimanale del commissario per l'emergenza Covid, nel quale, però, non sono indicate le"L'incremento dei contagi è oggettivo,, come ci ha insegnato questo virus che va veloce", lo ha detto il ministro della Salute, durante un colloquio con il quotidiano la Repubblica. E, per quanto riguarda l'obbligo legato alla terza dose di vaccino ai sanitari e a chi lavora nelle Rsa, ha fatto sapere che si deciderà “nei prossimi giorni.", ha anticipato.