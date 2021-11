Pierrel, ricavi e margini in crescita nei 9 mesi 2021. Guidance confermata

Pierrel

(Teleborsa) -, provider globale dell'industria farmaceutica quotato su Euronext Milan, ha chiuso i primi nove mesi del 2021 conpari a 15,8 milioni di euro, in aumento del 24% rispetto allo stesso periodo del 2020, e undi 3,2 milioni di euro, quasi raddoppiato rispetto agli 1,7 milioni di euro al 30 settembre 2020. L'è stato di 1,4 milioni di euro, contro gli 0,8 milioni di euro di un anno fa.L'è pari a circa 11,7 milioni di euro, in aumento del 45% rispetto al 30 giugno 2021, quando era pari a circa 6,4 milioni, e del 50% rispetto al 31 dicembre 2020, quando era pari a 7,8 milioni. Lesono pari a 9,9 milioni di euro, in aumento rispetto al 31 dicembre 2020, quando erano pari a 7,8 milioni.Il CdA di Pierrel ha, così come comunicati al mercato il 16 aprile 2021. Essi prevedono ricavi lordi consolidati per circa 24 milioni di euro e un EBITDA consolidato positivo per circa 4,9 milioni di euro.