Scarso effetto licenziamenti sul lavoro: 1 milione di posti creati in 8 mesi

(Teleborsa) -nel settore privato, quale differenza fraper circa(130 mila in più rispetto allo stesso periodo del 2020) eper circa(130 mila in più di un anno fa). E' quanto emerge dall', secondo cui il saldo di 1.000.724 rapporti di lavoro è quasi tre volte quello di 391.940 registrato nello stesso periodo del 2020.I nuovi(assunzioni e trasformazioni detratte le cessazioni) è stata positiva per 103.519 unità, ma inferiore ai 203.464 contratti a tempo indeterminato registrati lo scorso anno., sull'effetto del blocco dei licenziamenti. Per ila variazione netta è stata invece di 308.714 unità, ma l'aumento più ampio di è registrato per i(+32%), che hanno registrato una variazione netta di 388.383. unità.Per33%) il saldo è stato positivo per 91.433 contratti, mentre per quellisi è registrato un aumento di 104.522 unità. Le conferme di rapporti digiunti alla conclusione del periodo formativo risultano essere aumentate del 21%.Le, per tutte le cause comprese quelle economiche, sono statedopo lo sblocco dei licenziamenti per alcuni settori, mentre erano state 211.257 nello stesso periodo del 2020, quando era in vigore il blocco in tutti i settori economici.Il saldo annualizzato fra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi, che dà una misura della variazione tendenziale delle posizioni di lavoro è pari ad agosto a 585.023 contratti in calo rispetto ai 613mila di luglio.