Thyssenkrupp punta a IPO per divisione idrogeno (in JV con l'italiana De Nora)

ThyssenKrupp

(Teleborsa) -, gruppo industriale tedesco specializzato nella lavorazione dell'acciaio, ha registrato un'per un totale di 39,6 miliardi di euro nell'anno fiscale 2020/21 (terminato lo scorso settembre), con un aumento del 41%. Lesono migliorate del 18% a 34 miliardi di euro, mentre l'è aumentato a 796 milioni di euro (anno precedente: -1.759 milioni di euro). Thyssenkrupp ha quindi raggiunto il limite superiore dell'intervallo di previsione degli utili che era stato rivisto al rialzo a maggio."Dopo due anni di intenso lavoro di trasformazione, ora possiamo dire che- ha commentato la- Thyssenkrupp sta andando nella giusta direzione. La nostra performance sta migliorando in modo significativo, il che si riflette nelle nostre cifre. Miriamo a beneficiare di questo slancio nella prossima fase della nostra trasformazione al fine di riportare le nostre attività a una crescita redditizia. Tuttavia, rimangono enormi sfide, soprattutto a causa della carenza di semiconduttori e delle incertezze derivanti dalla pandemia".Sullo sfondo della ripresa macroeconomica e delle continue aspettative di miglioramenti strutturali delle attività, Thyssenkrupp si dice "complessivamente". Le vendite del gruppo dovrebbero crescere a un tasso "mid-single-digit" nell'anno fiscale 2021/2022. Si prevede che l'EBIT rettificato raddoppierà su base annua, raggiungendo una cifra compresa tra 1,5 e 1,8 miliardi di euro. Inoltre, Thyssenkrupp prevede un utile netto di almeno 1 miliardo di euro, il più alto dall'anno fiscale 2007/2008.Thyssenkrupp vede un grande potenziale per la. Per questo motivo, l'azienda sta studiando il modo migliore per ottimizzarla e sta attualmente pianificando un'offerta pubblica iniziale () come soluzione preferita. Con l'operazione Thyssenkrupp manterrebbe una quota di maggioranza, si legge in una nota. UCE è unatra Thyssenkrupp (66%) e la società italiana De Nora (34%), ed è il primo fornitore al mondo di tecnologie a membrana cloro-soda, usate per produrre idrogeno.L'IPO dovrebbe avere luogo nella, ha detto la CEO Martina Merz durante la conferenza stampa annuale del gruppo. La quotazione sarà preceduta da un capital markets day a gennaio durante il quale gli investitori potranno approfondire l'operazione. Thyssenkrupp e l'italiana De Nora potrebberonella quotazione, ha sottolineato il CFO Klaus Keysberg.