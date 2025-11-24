Milano 13:36
42.270 -0,92%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:36
9.561 +0,22%
Francoforte 13:36
23.226 +0,58%

Francoforte: sviluppi positivi per ThyssenKrupp

Protagonista il produttore di acciaio, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,38%.
