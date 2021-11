TIM, titolo chiude a +30,25% e si avvicina a prezzo di OPA. Elevati i volumi

Telecom Italia

Inwit

Vivendi

Orange

Telefonica

Deutsche Telekom

Vodafone

(Teleborsa) - Chiusura brillante perdopo la manifestazione d'interesse "non vincolante e indicativa" per un' offerta pubblica di acquisto da parte del fondo statunitense KKR. TIM ha mostrato un, risultando ovviamente il miglior titolo di giornata sul FTSE MIB; i 0,451 euro per azione del prezzo di chiusura non però sufficienti per arrivare la prezzo provvisorio di OPA, pari a 0,505 euro. Alle sue spalle si è posizionatacon un +4,61%, che è salita in quanto controllata da una holding che ha TIM come principale azionista. Impressionante il volume registrato dal titolo: nella giornata odierna sono, pari a oltre l'11% del capitale della società di telecomunicazioni e a unDurante la giornata, i rappresentanti dei lavorati hanno avanzato una richiesta di incontro all'azienda, che haper il 1° dicembre prossimo. Asati, l'associazione che riunisce idi TIM, ha invece fatto sapere che considera "estremamente positivo" l'interesse di KKR "perché mette un punto fermo nella disputa in atto tra Vivendi e il top management dell'azienda", ma che "tuttavia il titolo Telecom Italia è ancora troppo sottovalutato, quindi il valore di 0,5 euro ad azione, proposto da KKR, è troppo basso, per noi di Asati il valore opportuno sarebbe tra 0,7-0,8 euro per azione". Gli hanno alzato le loro valutazioni dell'azienda italiane e parlato positivamente dell'offerta di KKR., società francese e primo socio di Telecom Italia con circa il 24%, ha fatto sapere di non supportare l'offerta del fondo statunitense.per il gruppo che fa capo a Vincent Bolloré. In sostanza, non valorizzerebbe adeguatamente la società, hanno fatto sapere fonti vicine a Vivendi all'indomani del CdA in cui il management ha illustrato l'offerta non vincolante.Il gruppo di lavoro creato dal Governo per seguire la vicenda TIM potrebbe. Del gruppo, come comunicato dal Ministero dell'Economia , faranno parte "esponenti di Governo titolari delle competenze istituzionali principalmente coinvolte, oltre che dalle Amministrazioni e da esperti". Tra questi ci saranno sicuramente i ministri dell'economia Daniele Franco, dello sviluppo Giancarlo Giorgetti e dell'innovazione tecnologica Vittorio Colao.La potenziale OPA da parte di KKR haha mostrato un rialzo del 2% a Parigi,del 6,3% a Madrid,del 2,6% a Francoforte,del 3,1% a Londra e Tele2 del 2,3% a Stoccolma. Positive anche lea TIM, come la già citata Inwit e Tim Partecipacoes, che sta guadagnando oltre il 4%.