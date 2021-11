Eventi e scadenze del 23 novembre 2021

Abercrombie & Fitch

(Teleborsa) -XVI edizione del Festival Delle Scienze di Roma - Il tema dell'evento, che si svolge all’Auditorium Parco della Musica, sarà SFIDE e sarà dedicato alla relazione tra società ed economia, alla salute, alla medicina, all'Universo e allo Spazio, alle scienze della vita, alla Tecnologia e innovazione con 200 eventi organizzati live e streaming. Parteciperanno scienziati di fama mondiale, filosofi e intellettuali. ENEA partecipa all'evento con l’organizzazione di tre eventi su economia circolare, frontiere dell'energia e l'uomo nello spazioConsiglio dell'UE - Consiglio Affari generaliAnitec-Assinform: “Digitale per crescere - Innovazione, crescita trasformazione” - Durante l'evento, organizzato da Anitec-Assinform si svolgerà la Presentazione Rapporto Anitec-Assinform "Il Digitale in Italia 2021" Vol. 2 e focus su Cybersecurity e a seguire la Cerimonia di consegna del "Premio sull'innovazione digitale 2021"Banca d'Italia - L'economia dell'Abruzzo - aggiornamento congiunturaleEvento ENEA - Durante l'evento "Modelli e piattaforme ENEA a supporto dell'analisi, la previsione e la pianificazione della qualità dell'aria", ENEA presenterà gli ultimi aggiornamenti sviluppati nell'ambito di un Accordo di Collaborazione tra MiTE ed ENEA, ISS, ISPRA e CNR e una nuova piattaforma dinamica per una efficace fruizione delle informazioni prodotte dai modelli ENEA15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti