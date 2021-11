Mediolanum Gestione Fondi, sottoscritto contratto definitivo di vendita due immobili

Mediolanum

(Teleborsa) - E' stato sottoscritto, in data odierna, per conto del FIA immobiliare chiuso Mediolanum Real Estate, il contratto definitivo di vendita ad un primario investitore istituzionale straniero (al prezzo stabilito nel contratto preliminare) per le Residenze sanitarie assistenziali site in Milano, al prezzo di 13.480.000 euro, e Canzo (CO), al prezzo di 8.690.000 euro.Lo rende noto, società del Gruppoche opera nel settore della gestione collettiva del risparmio.