DHH, ValueTrack incrementa il target price

DHH

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, portandolo a 24 euro (da 22,5 euro). La revisione della valutazione. In particolare, DHH ha acquisito una partecipazione del 60% in Evolink AD, uno dei principali fornitori IaaS indipendenti con sede in Bulgaria; inoltre, Errera, startup sostenuta da DHH, ha completato la sua business combination con Icona Technology, che si è quotata alla Borsa di Vienna.ValueTrack si aspetta che la società chiuda l'anno condi 19,6 milioni di euro, undi 7,4 milioni di euro e undi 3,7 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 25,9 milioni di euro, 9 milioni di euro e 3,8 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2023 a ricavi per 28,2 milioni di euro, un EBITDA di 10 milioni di euro e un utile netto di 4,4 milioni di euro.