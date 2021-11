Agroalimentare, export europeo in costante crescita: +7%

(Teleborsa) - Segnali positivi per l'che registra una crescita costante. Gli ultimi dati mostrano un. Il(esportazioni e importazioni) tra gennaio e agosto 2021 ha raggiunto isegando un +5.1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Nel dettaglio lementre leregalando, nei primi 8 mesi dell'anno, unIl settore ha registrato complessivamente unParticolarmente positivi i dati relativi all'cresciute di 2 miliardi, pari al 15%. Un incremento che vede alla base le forti performance dei comparti del vino, distillati e liquori. A ciò si aggiunge un aumento di 812 milioni di euro delle esportazioni verso laPositivi anche i dati di(+531 milioni di euro);(+464 milioni);(+393 million); e(+288 milioni). Pressoché stabili, le esportazioni verso il(115 milioni di euro).In diminuzione, invece, rispetto al 2020, le esportazioni verso l'scese di 399 milioni di euro (-16%). Segno meno anche per l'export agroalimentare europeo verso(-103 milioni di euro) e il(-101 milioni).I primi 8 mesi del 2021 hanno visto una maggiore crescita del(2,5 miliardi di euro; +31%) e distillati e liquori (1.3 miliardi, +32%). In calo le(-892 milioni) e alimenti per bambini (-736 milioni).Sul fronte delleè da segnalare l'aumento dell'import di oilcakes (+1.1 miliardi); semi di soya (+1.1 miliardi), acidi grassi e paraffine (+500 milioni), olio di palma (+479 milioni), e semi di cacao (+291 milioni). In diminuzione le importazioni di frutta tropicale, noci e spezie (-669 milioni); succhi di frutta (-194 milioni); agrumi (-159 milioni); tabacco greggio (-159 milioni); e riso (-140 milioni).