Energia, Consorzio Nazionale Riduzione GHG prorogato per il 2021

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi l’Assemblea straordinaria del Consorzio Nazionale Riduzione GHG, che ha deliberato la proroga del Consorzio per gli anni successivi al 2020. Il Consorzio, costituito su iniziativa di, Associazione italiana della logistica energetica, ed, associazione che rappresenta circa mille imprese italiane attive nei comparti del commercio di carburanti e dei servizi per l’efficienza energetica, ha lo scopo di perseguire congiuntamente il soddisfacimento dell’obbligo di riduzione di emissioni di, come previsto dal D.Lgs. 66/2005. In subordine, il Consorzio permette alle aziende aderenti di affrontare congiuntamente l’eventuale sanzione per il mancato raggiungimento, sanzione che può risultare insostenibile per i piccoli operatori.L’obbligo, che riguarda gli operatori che immettono in consumoed energia elettrica destinati ad, macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali, imbarcazioni da diporto e altre navi destinate alla navigazione interna, inizialmente previsto per il solo anno 2020, sarà esteso agli anni successivi, e ilproseguirà la sua attività promuovendo la riduzione delle emissioni di gas serra tra i propri associati, in ottica di raggiungimento della carbon neutrality al 2050.