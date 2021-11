In caduta libera Juventus su aumento di capitale e inchiesta

Juventus

(Teleborsa) - In caduta libera, che mostra a Piazza Affari un, portandosi a 0,44. Il titolo della società operante nel settore del calcio professionistico sconta una serie di notizie negative, ma anche(le cui condizioni definitive sono state comunicate la settimana scorsa ).Negli scorsi giorni la Guardia di Finanza italiana ha perquisito gli uffici del club, nel contesto di unche ipotizza i reati di "ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". La Juventus ha detto sabato di collaborare "con gli inquirenti e con la Consob" e di confidare "di chiarire ogni aspetto di interesse degli stessi, ritenendo di aver operato nel rispetto delle leggi". Inoltre, sabato ha perso 1-0 in casa contro l'Atalanta.Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area divista a 0,4299 e successiva 0,4197. Resistenza a 0,4501.