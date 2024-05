expert.ai crolla in Borsa su annuncio di nuovo aumento di capitale

expert.ai

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, dopo l'. Il CdA ha infatti deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci di aumentare il capitale sociale a pagamento fino a massimi, incluso l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrirsi in opzione agli aventi diritto.Il board ha inoltre deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di conferire una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale fino a massimi, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro la data di approvazione assembleare del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028, anche con esclusione del diritto di opzione.Seduta negativa per, che, con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 1,307 e successiva a 1,273. Resistenza a 1,451.