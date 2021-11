Intesa Sanpaolo inizia copertura di Intermonte con giudizio "Buy"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -hadi, investment bank indipendente quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano. Ilè stato fissato a 3,6 euro per azione, mentre ilsul titolo è "BUY". Attualmente,si attesta a 2,845, in lieve aumento dello 0,71%.Tra glidel gruppo vengono citati: la sua lunga storia come banca di investimento indipendente redditizia e con un modello di business ben diversificato; una elevata redditività e solidità patrimoniale, che consentono una remunerativa distribuzione di dividendi; un significativo potenziale di crescita del mercato azionario italiano, sottodimensionato rispetto al resto d'Europa; nuove opportunità di crescita derivanti dalla MiFID II; un team di gestione di grande esperienza; un allineamento di interessi tra dirigenti con responsabilità strategiche e azionisti.Tra isono evidenziati: la concentrazione della clientela in Italia e nel segmento istituzionale; una difficoltà nell'assumere risorse di talento, soprattutto nell'Investment Banking dove l'azienda ha ancora una dimensione limitata; una elevata esposizione al mercato, che potrebbe portare a volatilità nei risultati economici.Intesa Sanpaolo si aspetta che la società chiuda l'anno condi 41,5 milioni di euro e undi 8,8 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 44,1 milioni di euro e 9,7 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2023 a ricavi per 46,8 milioni di euro e un utile netto di 10,5 milioni di euro.