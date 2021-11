Domani la presentazione della Disability Card, la ministra Stefani: compimento di un lungo percorso

(Teleborsa) - Domani,, alle ore 11.00 nella sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (via di Santa Maria in Via, 37 a Roma), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della, la tessera che permetterà un più facile accesso alle persone con disabilità ai servizi e la riduzione della burocrazia, in regime di reciprocità con gli altri Paesi della UE, contribuendo alla loro piena inclusione nella vita sociale delle comunità. All’incontro interverranno il Ministro per le disabilità,, il Presidente dell’Inps,, e il Direttore Sviluppo dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,, che mostrerà il prototipo della Disability Card."È il compimento di un lungo percorso che ci ha visti impegnati nel condurre in porto un'operazione fortemente attesa che necessitava di essere concretizzata quanto prima - dice il Ministro Stefani -. La Disability Card è un nuovo passo verso la piena, semplificherà la vita e l'accesso aialle persone con, avvicinando il Paese al raggiungimento degli obiettivi inseriti nella convenzione Onu".