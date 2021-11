Sciuker Frames, non si ferma il rally: titolo su nuovi massimi

Sciuker Frames

Intermonte

Banca Profilo

(Teleborsa) -di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica. Il titolo hae mostra oggi una variazione positiva del 7% a quota 9,34 euro per azione, in controtendenza rispetto alla debolezza generalizzata delle borse globali. Le azioni della società campana hanno, grazie a risultati finanziari in miglioramento, annunci di espansione e giudizi positivi degli analisti.A metà ottobre ha comunicato un backlog dell'intero gruppo pari a 173,1 milioni di euro, pochi giorno dopo che il CdA ha approvato le linee guida dele annunciato di stare studiano il passaggio su Euronext STAR Milan. Il board ha anche dato il via libera a un investimento da 10 milioni di euro perdel gruppo. Il 10 novembre è poi arrivata la firma del contratto preliminare diavente ad oggetto il 60% di Teknika, società attiva nella produzione di zanzariere, avvolgibili e monoblocchi termoisolanti 100% Made in Italy.A contribuire al rally anche alcuni report degli analisti. ha iniziato la copertura sul titolo confissato a 15,2 euro per azione e"BUY", mentre ha incrementato il prezzo obiettivo a 15,5 euro (da 14 euro) e mantenuto il giudizio sul titolo a "BUY".Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo convista a quota 9,65 e successiva a 10,51. Supporto a 8,793.