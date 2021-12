Snam acquista 25% gasdotto tra Israele ed Egitto ed entra nel Mediterraneo Orientale

Snam

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche inclusa nell'indice FTSE MIB, ha, proprietaria del gasdotto Arish-Ashkelon, parte del cosiddetto "gasdotto della pace", per un corrispettivo di circa 50 milioni di dollari. A vendere la quota è stata l'azienda energetica thailandese PTT Energy Resources Co. Ltd., interamente controllata da PTT Public Company Limited. L'operazione (per la quale Snam è stata affiancata da Lazard) segna, un'area che secondo la società italiana "beneficerà sia dello sviluppo della domanda gas che di iniziative di transizione energetica".Il gasdotto Arish-Ashkelon è un, che unisce il terminale israeliano di Ashkelon alla stazione di ricezione egiziana di Al-Arish. La capacità massima di trasporto giornaliera è di circa 12 milioni di metri cubi ed è prevista in espansione. Realizzato nel 2008 per trasportare in Israele gas di provenienza egiziana, dall'inizio del 2020 è diventato, invece,, ricevendo il gas dai giacimenti offshore israeliani Leviathan e Tamar. Il principale azionista di EMG, con una quota del 39%, è la società EMED, partecipata anche dall’israeliana Delek Drilling e dal gruppo, i due operatori dei giacimenti Leviathan e Tamar.