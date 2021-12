Alto Adige in giallo da lunedì 6 dicembre: ecco come cambiano i colori delle regioni

(Teleborsa) - Con il Friuli Venezia Giulia anche l'a partire da, a seguito del superamento dei limiti di incidenza dei contagi sul territorio.Il passaggio in zona gialla sarà formalizzato da un'ordinanza del Ministero della Salute, che confermerà il cambio di fascia a partire dalla prossima settimana., seppur ai limiti, resterannoLa risalita die contagi e della loro incidenza e l'occupazione ospedaliera, certificata da Agenas, non lascia indenni le, molte delle quali rischiano di finire, prima di Natale. Fra quelle più a rischioIl passaggio in zona gialla, in realtà, non determina per i cittadini grandissime differenze di abitudini, fatto salvo l'obbligo di mascherina anche all'aperto, che in molte città è già scattato, almeno nelle vie più popolate del centro storico e adibite allo shopping. Il, dal momento che le terapie intensive sono piene al 15% ed i reparti ordinari al 23%.