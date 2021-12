Eurozona, crescita terziario novembre cela ripresa disomogenea a livello nazionale

(Teleborsa) -della crescita economica dell’eurozona. Nel suo insieme, il tasso di espansione è stato forte ed è rimasto superiore rispetto alla media storica. Tale andamento rispecchia la. Tassi più forti di crescita sono stati comunque registrati al di fuori delle due maggiori economie dell’eurozona monitorate dall’indagine, visto che soprattutto la Germania ha segnato a novembre un debole tasso di crescita.Allo stesso tempo, a novembre si è registrata una, con un’accelerazione che ha toccato nuovi record per i tassi di inflazione dei prezzi di acquisto e di vendita. Una volta destagionalizzato, l’della Produzione Composita dell’Eurozona di novembre è salito a 55,4 da 54,2 di ottobre, registrando un tasso di espansione economica dell’eurozona forte ed in accelerazione. Come nota positiva, l’incremento più rapido ha concluso, durante i quali l’indice è sceso di 6 punti. Detto ciò, la forte espansione sembra abbia rispecchiato alla lettera la prestazione del terziario, nascondendo il secondo più debole incremento della produzione manifatturiera dall’inizio della ripresa di luglio 2020.Tanto quanto le differenze di crescita per settore, la ripartizione dei dati nazionali monitorati ha mostrato. Anche se rallentata ai minimi in sette mesi, l’ha registrato l’espansione più rapida nei dati di produzione composita manifatturiera e terziaria. Nel frattempo,hanno tutte indicato rialzi più veloci nettamente superiori alle rispettive medie storiche. E’ nella maggiore economia del blocco dell’eurozona, la, che si è registrata tuttavia la crescita più lenta, che ha mostrato valori poco diversi dai minimi in otto mesi di ottobre.. Non si è soltanto indebolita la crescita della domanda, ma anche le aspettative di crescita futura delle aziende sono crollate a causa dei timori di una nuova ondata pandemica. Visto che i dati sono stati raccolti nei giorni precedenti alle notizie sulla variante Omicron, l’ottimismo sulle prospettive a breve termine senz’altro si ridurrà ulteriormente" - ha dichiarato-. "nel caso in cui i contagi continueranno ad aumentare e verranno introdotte nuove restrizioni., la disponibilità di forze lavoro peggiorerebbe e la spesa potrebbe nuovamente spostarsi dai servizi ai beni, aggravando ancora di più lo squilibrio tra l’offerta e la domanda".