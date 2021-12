Alfonsino espande il servizio di fiori a domicilio

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata da novembre 2021 su Euronext Growth Milan e specializzata nel servizio di food delivery nelle piccole e medie città italiane, ha comunicato che entro la fine del 2021, nel 25% dei 63 centri già attivi per il servizio delivery, si potranno. "Alfonsino Flower" è già attivo in quattro città del centro e sud Italia: Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Santa Maria Capua Vetere e Caserta (la città in cui ha sede la società).Alfonsino, si legge in una nota, "è convinto che l'estensione di questo servizio apporterà, in quanto il numero di utenti interessato a regalare fiori con consegna a domicilio sta aumentando esponenzialmente sia per motivi legati alla comodità di effettuare l'ordine tramite App, sia per l'importante crescita avvenuta nel mercato delle consegne a domicilio, in gran parte dettata dall'attuale emergenza sanitaria".