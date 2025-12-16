ReNew Energy Global e Google insieme per progetto solare da 150 MW in India

ReNew Energy Global

Alphabet

(Teleborsa) -("ReNew"), azienda leader nelle soluzioni per la decarbonizzazione, ha annunciato di aver stretto un accordo a lungo termine con Google, società di, per consentire lo, stato dell’India Settentrionale.Nell'ambito di questa partnership, Google si occuperà dell'del progetto da ReNew. Questo approvvigionamento a lungo termine è essenziale per la bancabilità del progetto e aiuterà Google a compiereSi prevede che il progetto solare da 150 MW, la cui entrata in funzione è prevista per il 2026,, equivalenti al fabbisogno diCon questo accordo, ilcommerciale e industriale di ReNew si, rafforzando la sua posizione come uno dei principali fornitori indiani di soluzioni per l'energia pulita e la riduzione delle emissioni di carbonio.L'intesa è rilevante perchèdi energia da combustibili non fossili che l'India si è posta di raggiungeree promuove le ambizioni di zero emissioni nette del Paese.