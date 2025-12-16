Milano 17:30
ReNew Energy Global e Google insieme per progetto solare da 150 MW in India

Energia, Finanza
(Teleborsa) - ReNew Energy Global ("ReNew"), azienda leader nelle soluzioni per la decarbonizzazione, ha annunciato di aver stretto un accordo a lungo termine con Google, società di Alphabet, per consentire lo sviluppo di un nuovo progetto solare da 150 MW in Rajasthan, stato dell’India Settentrionale.

Nell'ambito di questa partnership, Google si occuperà dell'approvvigionamento energetico del progetto da ReNew. Questo approvvigionamento a lungo termine è essenziale per la bancabilità del progetto e aiuterà Google a compiere progressi nella riduzione delle emissioni della sua catena del valore.

Si prevede che il progetto solare da 150 MW, la cui entrata in funzione è prevista per il 2026, genererà circa 425.000 MWh di elettricità pulita all'anno, equivalenti al fabbisogno di oltre 360.000 famiglie indiane.

Con questo accordo, il portafoglio commerciale e industriale di ReNew si espande a 2,7 GW, rafforzando la sua posizione come uno dei principali fornitori indiani di soluzioni per l'energia pulita e la riduzione delle emissioni di carbonio.

L'intesa è rilevante perchè contribuisce all'obiettivo di 500 GW di energia da combustibili non fossili che l'India si è posta di raggiungere entro il 2030 e promuove le ambizioni di zero emissioni nette del Paese.
