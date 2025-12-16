ReNew Energy Global e Google insieme per progetto solare da 150 MW in India

(Teleborsa) - ReNew Energy Global
("ReNew"), azienda leader nelle soluzioni per la decarbonizzazione, ha annunciato di aver stretto un accordo a lungo termine con Google, società di Alphabet
, per consentire lo sviluppo di un nuovo progetto solare da 150 MW in Rajasthan
, stato dell’India Settentrionale.
Nell'ambito di questa partnership, Google si occuperà dell'approvvigionamento energetico
del progetto da ReNew. Questo approvvigionamento a lungo termine è essenziale per la bancabilità del progetto e aiuterà Google a compiere progressi nella riduzione delle emissioni della sua catena del valore
.
Si prevede che il progetto solare da 150 MW, la cui entrata in funzione è prevista per il 2026, genererà circa 425.000 MWh di elettricità pulita all'anno
, equivalenti al fabbisogno di oltre 360.000 famiglie indiane
.
Con questo accordo, il portafoglio
commerciale e industriale di ReNew si espande a 2,7 GW
, rafforzando la sua posizione come uno dei principali fornitori indiani di soluzioni per l'energia pulita e la riduzione delle emissioni di carbonio.
L'intesa è rilevante perchè contribuisce all'obiettivo di 500 GW
di energia da combustibili non fossili che l'India si è posta di raggiungere entro il 2030
e promuove le ambizioni di zero emissioni nette del Paese.