Circle, eXyond rende disponibile a società autostradale nuovo servizio monitoraggio traffico stradale regionale

CIRCLE Group

(Teleborsa) -annuncia che la, tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), a una primaria società autostradale ilIl prodotto, inserito nell’iniziativa “Servizi ICT – Supporto e consulenza in ambito ICT”, prevede un, riferito a un ambito regionale, e consente alla Pubblica Amministrazione di accedere a dati avanzati per l’analisi del traffico e dei tempi di percorrenza in modo semplice, sicuro e standardizzato.Basato su GPS-Floating Car Data (FCD) anonimizzati e pienamente conformi al GDPR, il servizio mette a disposizioneche generano oltre 950 milioni di punti GPS al giorno. Le informazioni sono riferite a un re comprendono rete autostradale, statale, principali direttrici provinciali e aree urbane. I dati sono aggiornati con frequenza tri-minutale e segmentati su tratti di 500 metri, permettendoGrazie a questo servizio, Regioni, Città Metropolitane, Province e altri enti pubblici possono monitorare in maniera continuativa l’andamento della circolazione su scala regionale e locale, supportare la pianificazione degli interventi infrastrutturali e delle politiche di mobilità sostenibile, analizzare fenomeni di congestione e sicurezza stradale e valutare l’impatto di cantieri, eventi o provvedimenti sulla fluidità del traffico.Il servizio “Servizio meta-dati FCD – monitoraggio traffico stradale regionale” si inserisce nel percorso industriale “Connect 4 Agile Growth” e rafforza il posizionamento di eXyond e di Circle Group nello sviluppo di servizi evoluti di infomobilità, anche attraverso le attività di