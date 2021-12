Andamento positivo per il settore costruzioni a Milano (+1,34%)

indice del settore costruzioni italiano

(Teleborsa) - L'si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 41.599,5, e si è poi portato a quota 41.529,8, in aumento dell'1,34% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 511, dopo aver avviato la seduta a 509.Tra ledi Piazza Affari dell'indice costruzioni, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,51%.Tra i titoli adel comparto costruzioni, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,89%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,00%.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,35% sui valori precedenti.Decolla, con un importante progresso del 2,28%.