Racing Force, il marchio Bell Helmets sarà partner tecnico di Ferrari

Racing Force

Ferrari

(Teleborsa) -, gruppo quotato da novembre 2021 su Euronext Growth Milan e attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport, ha reso noto che la controllata Racing Force International ha siglato un, che ha nominato il marchiodell'iconica casa automobilistica italiana. L'accordo di partnership stabilisce che lautilizzerà Bell Helmets in ogni attività di gara per i prossimi anni (dal monomarca Ferrari Challenge alla F1, compresi tutti i piloti Ferrari Competizioni GT, il mondo Ferrari Attività Sportive GT e il World Endurance Championship)."Questo è un- ha affermato, co-CEO e direttore esecutivo di Racing Force Group - È la prova che la Ferrari continua ad apprezzare il nostro lavoro e la dedizione che mettiamo nel creare e sviluppare caschi automobilistici sicuri e all'avanguardia. Continueremo a lavorare con assoluta eccellenza e la stessa Ferrari ci aiuterà a migliorare i nostri prodotti e a cercare continuamente la migliore tecnologia per i nostri partner".