algoWatt, closing della cessione di tre serre fotovoltaiche per 3,3 milioni

algoWatt

(Teleborsa) -, società greentech quotata su Euronext Milan, ha sottoscritto ile, ad un investitore internazionale del settore fotovoltaico di primaria importanza, in partnership con lo sponsor LCF Alliance, delle quote rappresentative dell', comprese tra le dismissioni del Piano di Risanamento di algoWatt. Il corrispettivo per la cessione delle società proprietarie delle tre serre agrivoltaiche, per una capacità totale di circa 4,6 MW, è pari a, come comunicato in occasione dell'accordo preliminare L'operazione comporta anche l'assunzione da parte degli acquirenti di debiti finanziari legati agli impianti per 7,2 milioni circa di euro. Il pagamento è avvenuto per cassa. algoWatt ha sottolineato che con questa operazione sono state perfezionate, come previsto dalla manovra finanziaria correlata al Piano di Risanamento di algoWatt.algoWatt è stataGrimaldi Studio Legale, quale advisor legale, con un team coordinato dal Partner, avv. Annalisa Pescatori, l’acquirente e LCF Alliance sono state assistite dal Team Energy di Rödl & Partner, con un team guidato dal Partner avv. Roberto Pera, in qualità di advisor legale, fiscale e finanziario.