Sogefi, Equita incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+6%) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo), confermando la" sul titolo.Gli analisti hanno alzato le stime FY24 di(+5% a 129 milioni di euro) per minori oneri di ristrutturazione (3 milioni di euro a "soli" 4 milioni di euro) e miglior performance della divisione sospensioni (2 milioni di euro) e(+18% a 57 milioni di euro) che nel nuovo perimetro beneficia anche di minori D&A (4 milioni di euro).Il tutto si traduce in+25% a 21,9 milioni di euro, escludendo il contributo ad equity della divisione filtri finché avverrà il closing e relativa plusvalenza (circa 146 milioni di euro)."Come commentato in passato, la cessione dei filtri ha risvegliato ipotesi speculative relative alla cessione delle restanti due divisioni anche se noi riteniamo che nel breve prevalganocome le dichiarazioni durante la call di ieri confermano", si legge nella ricerca.