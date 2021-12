ILBE, ricavi ed EBIT in aumento nei 9 mesi 2021. Utile in lieve calo

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

(Teleborsa) -(ILBE), global production company quotata su Euronext Growth Milan, ha registratoconsolidati pari a 134,045 milioni di euro al 30 settembre 2021, in aumento del 77% rispetto allo stesso periodo del 2020. L'consolidato, al lordo di 1,1 milioni di oneri non ricorrenti della capogruppo riferiti allo smartworking, è stato di 18,181 milioni di euro (+6,4% rispetto al 30 settembre 2020), mentre l'è stato di 13,843 milioni, in calo del 3% rispetto a un anno fa.Ilè pari a 80,477 milioni di euro, in crescita di 13,437 milioni rispetto ai 67,041 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Laconsolidata al 30 settembre 2021 presenta un saldo debitorio di 29,320 milioni di euro rispetto ai 15,626 milioni di euro al 31 dicembre 2020, "in crescita principalmente per gli investimenti in opere filmiche ed audiovisive in corso", sottolinea la società. Alla luce di questi risultati, ILBE "".