ESG, Banco BPM accende i riflettori su Gender Equality e inclusione delle competenze

(Teleborsa) - L'importanza di governare il cambiamento affidandosi alle competenze e al talento quali elementi necessari all'applicazione integrale ed equilibrata della parità di genere che, interpretata come valorizzazione del capitale umano, inclusione sociale e sconfitta del pregiudizio, rappresenta uno dei cluster più sfidanti per favorire una crescita economica globale sostenibile. Questo il tema al centro delsvoltosi ieri a Palazzo Altieri presso la sede romana diUn confronto tra esperienze concrete che ha fatto luce sull'evoluzione della normativa in materia di temi ESG (Environmental Social & Governance) nel settore bancario e industriale e sul ruolo degli organi sociali, delle Autorità di Vigilanza e delle banche all'interno del complesso scenario della sostenibilità.I lavori sono stati introdotti dale moderati dalla giornalistaA seguire, gli interventi die diLaha coinvolto lailile ilin un dibattito coordinato dasulla necessità di integrare conoscenze sempre più specifiche sul tema ESG per generare nuovo valore.L'incontro rientra nellepromosse da Banco BPM, il cui impegno crescente per l'integrazione e la diffusione degli elementi ESG nei propri modelli di governance e di business è parte integrante del"Quello degli Esg e` un tema di cambiamento del sistema economico – ha affermato–. Abbiamo nominato una consigliera donna che fa da referente su questo tema e istituito un comitato Esg. Vorremmo fare sempre di piu` per la G di Esg, che significa governance ma anche gender: sentiamo un senso di responsabilita` forte a compiere questa rivoluzione culturale"."Siamo uno dei pochi paesi che ha introdotto per legge nel 2011 la presenza delle donne nei cda e, almeno per quanto riguarda banche e societa` quotate, questo ha condotto a un cambiamento molto rapido, portando all'interno dei board diversita` e competenze – ha detto nel suo intervento–. Le donne entrano in percentuale uguale ai maschi, ma poi si vede una presenza sempre inferiore nei posti di comando. Questo e` il vero tema, insieme a quello del lavoro".Stando ai dati presentati danel 2021 quasi il 41% dei consiglieri di amministrazione e` donna. A fine 2020, 9 Cda sono a maggioranza femminile, ma solo in 15 societa` le donne ricoprono il ruolo di ad (16 a meta` ottobre 2021), poco piu` del 2% del totale. Negli organi di controllo nel 2021 le donne rappresentano il 41% dei membri dei collegi sindacali; 38 collegi sono a maggioranza femminile, 1 al 100%.