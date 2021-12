Generali, Fitch alza rating ad "A". Outlook positivo

Generali

(Teleborsa) -ha alzato il giudizio sulla(Insurer Financial Strength - IFS) dia "A" da "A-". L’agenzia ha inoltre migliorato il giudizio sul merito di credito (Issuer Default Rating – IDR) a “A” da “BBB+”. L’outlook si conferma positivo su entrambi i rating.I giudizi - si legge in una nota - seguono l'aggiornamento del rating sovrano dell'Italia a "BBB" da "BBB-" da parte di Fitch.del gruppo e una progressiva riduzione del rischio di concentrazione sui titoli governativi italiani. Fitch prevede che tale riduzione proseguirà anche nel biennio 2021-2022.del Gruppo, così come la costante capacità di generare utili solidi e stabili.