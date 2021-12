Mfe (ex Mediaset), via alla quotazione con azioni A e B

Mfe A

Mfe B

(Teleborsa) - Hanno, pur dopo un prolungamento dell'asta di pre-paertura,, che il mese scorso ha ufficialmente cambiato nome in Mfe-Mediaforeurope. Tutte le azioni esistenti sono diventate azioni di categoria B, mentre le azioni A sono state assegnate ai titolari di azioni B (diversi dalla società), sulla base di un rapporto alla pari. Ogni azione ordinaria A darà diritto a un voto e; entrambe godono dello stacco del dividendo.Mentre la seduta si avvia verso il giro di boa, il titoloscambia a quota 1,03 euro, mentresi attesta a 1,3. Secondo la società, l'introduzione della nuova struttura azionaria "rappresenta un passo fondamentale per perseguire la creazione di un gruppo paneuropeo nel settore dell'intrattenimento e dei contenuti in quanto fornirà una".