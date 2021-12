Pfizer, accordo per acquisire Arena Pharmaceuticals per 6,7 miliardi di dollari

Pfizer

Arena Pharmaceuticals

(Teleborsa) -ha stipulato un, società biofarmaceutica californiana che sviluppa potenziali terapie innovative per il trattamento di diverse malattie immuno-infiammatorie. Secondo i termini dell'accordo, Pfizer acquisiràdi Arena per 100 dollari per azione in unaper un valore totale di circa 6,7 miliardi di dollari. I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato l'operazione all'unanimità e Pfizer prevede di finanziare la transazione con disponibilità liquide esistenti.Il portafoglio di Arena comprende, il quale è attualmente in sviluppo per una serie di malattie immuno-infiammatorie nell'ambito della gastroenterologia della dermatologia. "Utilizzando le capacità di ricerca e sviluppo globale di Pfizer, prevediamo di accelerare lo sviluppo clinico di etrasimod per i pazienti con malattie immuno-infiammatorie", ha affermato Mike Gladstone, Global President & General Manager di Pfizer Inflammation and Immunology.