Ono Pharmaceutical acquisterà Deciphera per 2,4 miliardi di dollari

Deciphera Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, società biofarmaceutica focalizzata sulla scoperta, sviluppo e commercializzazione di nuovi farmaci per migliorare la vita delle persone affette da cancro, ha stipulato un, in base alla qualeper 25,60 dollari per azione in contanti attraverso un'offerta pubblica seguita da una fusione di Deciphera con una consociata interamente controllata da ONO, per un valore patrimoniale totale di. I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato all'unanimità l'operazione."Ci aspettiamo che questa acquisizione di Deciphera non solo, ma, e rafforzare la ricerca sulla scoperta dei farmaci chinasi - ha commentato Gyo Sagara, presidente di ONO - La missione di Deciphera "Inspired by Patients: Defeat Cancer" è in linea con la filosofia aziendale di ONO "Dedicated to the Fight against Disease and Pain". Rispettiamo la cultura innovativa di Deciphera e non vediamo l'ora di lavorare insieme per avanzare crescita sia per ONO che per Deciphera".Il prezzo di acquisto rappresenta unrispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Deciphera di 14,65 dollari il 26 aprile 2024 e un premio del 68,8% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume di 30 giorni di negoziazione di Deciphera al 26 aprile 2024.Al completamento dell'acquisizione,ONO, dalla sua sede a Waltham, Massachusetts.