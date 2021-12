NGEU, Ue emetterà altri 50 miliardi di bond

(Teleborsa) - La Commissione europea ha annunciato i piani di emissione per coprire il fabbisogno di finanziamenti nell'ambito di NextGenerationEu per il primo semestre del 2022, che prevedono l'emissione dicomuni a lungo termine tra gennaio eche saranno integrati daSecondo quanto riferisce una nota, con queste operazioni l'UE sarà in grado di coprire tutti i pagamenti dovuti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza e di tutti gli altri programmi nell'ambito dello strumento per la ripresa NextGenerationEU nel corso di tale periodo. L'attuale piano di finanziamento, si legge, si basa sulle previsioni più recenti per il futuro fabbisogno di pagamenti di NextGenerationEu. Dato che il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che rappresenta il 90% dei pagamenti a titolo di NGEu, è uno strumento basato sulla performance e che i pagamenti nel 2022 saranno subordinati al completamento dei traguardi e degli obiettivi dei piani nazionali degli Stati membri per la ripresa e la resilienza, l'ammontare esatto del fabbisogno di finanziamenti e la tempistica dei pagamenti potrebbero variare. Eventuali modificheSempre oggi la Commissione ha anche adottato la decisione annuale di assunzione di prestiti per il 2022, in cui sono indicati gli importi massimi dei prestiti che la stessa è autorizzata a contrarre entro la fine dell'anno. Le emissioni del 2022 si baseranno sul successo ottenuto dall'avvio del programma di ripresa NextGenerationEU nel 2021. Dal giugno 2021, sono stati raccoltiper il piano, mediante obbligazioni dell'UE a lungo termine, di cuiattraverso la prima emissione di obbligazioni verdi NextGenerationEu.La Commissione continuerà inoltre a esserenel contesto degli altri programmi di finanziamento (meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, SURE e assistenza macrofinanziaria), con un volume di finanziamenti stimato nel periodo gennaio-giugno 2022 di circa. La Commissione, conclude il comunicato, annuncerà i piani di emissione per il