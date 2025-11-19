Usa, deficit commerciale agosto scende a 59,6 miliardi di dollari

(Teleborsa) - In calo il deficit commerciale statunitense
. Nel mese di agosto, la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 59,6 miliardi di dollari, in diminuzione rispetto al passivo di 78,2 miliardi di dollari di maggio (dato rivisto da -78,3 miliardi).
Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, si confronta con i -61,3 miliardi stimati dagli analisti.
Le esportazioni
sono state pari a 280,8 miliardi, 0,2 miliardi in più rispetto a quelle di luglio. Le importazioni
sono state pari a 340,4 miliardi, 18,4 miliardi in meno rispetto a quelle del mese precedente.(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)