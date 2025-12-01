Milano 11:32
Uk, massa monetaria M4 -0,2% a ottobre

(Teleborsa) - La massa monetaria M4 della Gran Bretagna è scesa dello 0,2% nel mese di ottobre 2025, dopo il +0,6% registrato il mese precedente e rispetto al +0,4% delle stime degli analisti. Il dato è pubblicato dalla Bank of England.

Nello stesso periodo, i crediti al consumo destagionalizzati si sono assestati a 1,12 miliardi di sterline, in diminuzione rispetto ai 1,40 miliardi del mese precedente.

I prestiti netti ai privati evidenziano un calo a 5,4 miliardi, rispetto ai 6,6 miliardi registrati in precedenza (rivisti da 7,0 miliardi) e sotto i 6,4 miliardi del consensus.

